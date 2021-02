Covid: Fauci, 'non è fattibile vaccinare tutti insegnanti prima riaperture scuole' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Washington, 17 feb.(Adnkronos) - Non è fattibile vaccinare tutti gli insegnanti negli Stati Uniti prima della riapertura delle scuole. Lo ha detto Anthony Fauci ribadendo, in un'intervista alla Cbs, la convinzione che agli insegnanti debba essere data la priorità nei calendari delle vaccinazioni anti Covid. "Credo che se di dice che ogni singolo insegnante debba essere vaccinato prima che si torni a scuola, credo francamente che questa non sia una situazione realizzabile - ha detto il virologo americano che fa parte della task force della Casa Bianca per la lotta al Covid - credo che gli insegnanti debbano avere assolutamente la priorità tra quelli che vengono considerati personale ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Washington, 17 feb.(Adnkronos) - Non èglinegli Stati Unitidella riapertura delle. Lo ha detto Anthonyribadendo, in un'intervista alla Cbs, la convinzione che aglidebba essere data la priorità nei calendari delle vaccinazioni anti. "Credo che se di dice che ogni singolo insegnante debba essere vaccinatoche si torni a scuola, credo francamente che questa non sia una situazione realizzabile - ha detto il virologo americano che fa parte della task force della Casa Bianca per la lotta al- credo che glidebbano avere assolutamente la priorità tra quelli che vengono considerati personale ...

