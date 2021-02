Can Yaman cerca casa a Roma (con la suocera): convivenza con Diletta? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'attore paparazzato a spasso per Roma alla ricerca del nido d'amore perfetto per lui e la sua Leotta: insieme a lui la mamma della conduttrice L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'attore paparazzato a spasso peralla ridel nido d'amore perfetto per lui e la sua Leotta: insieme a lui la mamma della conduttrice L'articolo proviene da Gossip e Tv.

VanityFairIt : E quindi è proprio amore. - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman, (presunta) proposta di matrimonio sui cieli di Roma. Giallo - pomeriggio5 : Il backstage della foto tra Diletta Leotta e Can Yaman fa discuetere, intanto spunta un aereo... #Pomeriggio5 - saladiattesa : Comunque se Can Yaman volesse fare una proposta di matrimonio anche a me, sarebbe sufficiente un aereo che sorvolas… - Unrequi51478358 : @CasaPoeta ma un appello di Can Yaman per Stefania!??? Sento davvero come un’ingiustizia oltre che un errore autori… -