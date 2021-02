UAE Tour 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario e le tappe (Di martedì 16 febbraio 2021) Tutto pronto per la terza edizione dell’UAE Tour 2021 che andrà in scena dal 21 al 27 febbraio. L’ Abu Dhabi Sports Council, Dubai Sports Council e RCS Sport, hanno confermato il percorso definitivo della rassegna, che includerà quattro tappe per velocisti, due tappe più adatte agli scalatori, e una velocissima cronometro individuale di 13 chilometri. Al via uomini del calibro di Vincenzo Nibali, Tadej Poga?ar, Chris Froome, Mathieu Van der Poel, Filippo Ganna, Sam Bennett, Giacomo Nizzolo, Elia Viviani e Caleb Ewan. L’UAE Tour 2021 verrà trasmesso ogni giorno in diretta televisiva su Rai Sport ed Eurosport. Inoltre è prevista la diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) Tutto pronto per la terza edizione dell’UAEche andrà in scena dal 21 al 27 febbraio. L’ Abu Dhabi Sports Council, Dubai Sports Council e RCS Sport, hanno confermato il percorso definitivo della rassegna, che includerà quattroper velocisti, duepiù adatte agli scalatori, e una velocissima cronometro individuale di 13 chilometri. Al via uomini del calibro di Vincenzo Nibali, Tadej Poga?ar, Chris Froome, Mathieu Van der Poel, Filippo Ganna, Sam Bennett, Giacomo Nizzolo, Elia Viviani e Caleb Ewan. L’UAEverrà trasmesso ogni giorno in diretta televisiva su Rai Sport ed Eurosport. Inoltre è prevista la direttasu Rai Play ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la ...

Si parte negli Emirati Arabi con l'Uae Tour, la corsa in sette tappe (conclusione domenica 28) organizzata dall'Abu Dhabi Sports Council in collaborazione con Rcs Sport. Al via venti squadre da 7 ...

Tutto pronto per la terza edizione dell'UAE Tour 2021 che andrà in scena dal 21 al 27 febbraio. L' Abu Dhabi Sports Council, Dubai Sports Council e RCS Sport, hanno confermato il percorso definitivo d ...

