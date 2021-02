Stasera in TV | Film e Programmi di Oggi Martedì 16 Febbraio 2021

(Di martedì 16 febbraio 2021)in TV: Il Primo Re, Per sempre la mia ragazza, The November Man, In nome di mia figlia, Bonne Pomme - Nessuno è perfetto, Transformers 3., Fiction e Seriein TV:tutto è possibile, Calcio, Champions League: Barcellona-Paris Saint-Germain, Le Iene.

NetflixIT : Stasera puoi andare a fare una cena romantica con un personaggio di serie o film. Chi inviti? - camillatwitt3r : e dopo aver visto sto film stasera mi guardo x-men conflitto finale giusto per riprendermi dallo shock - mary_10_94 : Pier vuole vede un film stasera. Mi viene da ridere a pensare all’ultima volta ?? #Prelemi - andrewsword2 : RT @GinevraCardinal: La sera dopo cena mi metto sul divano, inizio a vedere un film e crollo. Sto vedendo lo stesso film da una settimana,… - wam_the : Stasera in Tv: guida film e programmi 16 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Film

Sky Tg24

Su Rai4 in prima tv ilThelma registra 430.000 spettatori con l'1.7%. Su Iris Zodiac raccoglie ... Su Rete4Italia di Barbara Palombelli viene seguito 1.547.000 telespettatori (5.8%), nella ...A partire dalle 21:25 la rete trasmetterà, infatti, ilPer sempre la mia ragazza . Scritta e diretta da Bethany Ashton Wolf, nonché tratta dall'omonimo romanzo di Heidi McLaughlin, la pellicola ...Cine34. Si ride questa sera sulla rete Mediaset incentrata sul cinema italiano: alle 21 comincia infatti "Maledetto il giorno che t'ho incontrato", pellicola diretta ed interpretata da Carlo Verdone c ...Per sempre la mia ragazza, film del 2018 tratto dal romanzo omonimo, sarà oggi, 16 febbraio, in prima serata su Rai 1: le anticipazioni ...