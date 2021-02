(Di martedì 16 febbraio 2021)è uno scrittore e imprenditore statunitense, nato a Mount Vernon il 10 luglio 1960 ha studiato informatica e filosofia nel 1979 presso l’Università Tyfts. Ha scritto tantissimi libri ma gli ultimi più importanti riguardano il mondo di internet, i concetti di permissione, la comunicazione virale e il direct. Intervistato in questi anni anche sul tema dei social network e delle nuove professioni digitali, ha fornito diverse definizioni e opinioni sul tema deglio dell’attività di influencing. Queste riflessioni sono molto importanti per poter anche comprendere la forte connessione tra quanto abbiamo indicato, l’uso di social network più famosi e i legami politici sociali di questi periodi. L’intervista sul Sole 24 ore Al Sole 24 Ore, ...

sole24ore : Seth Godin: «Gli influencer sono il passato, caduti nella trappola dei social» - QuotidianPost : Seth Godin, un libro sulla creatività e un nuovo pensiero su influencer e marketing - BKTPGroup : #Seth Godin: «Gli influencer sono il passato, caduti nella trappola dei social» - Il Sole 24 ORE Seth Godin: «Gli i… - mieledarancio : bisognerebbe farlo leggere soprattutto ai tanti responsabili della #comunicazione di certe istituzioni. Ecco cosa d… - Slipz68479947 : RT @oVer_edizioni: Il guru del marketing contemporaneo Seth Godin classifica gli #influencer come hacker egoriferiti legati alle pubbliche… -

Ultime Notizie dalla rete : Seth Godin

Il Sole 24 ORE

Parla il guru mondiale del marketing: "Le star del web? Sono hacker egoriferiti legati alle pubbliche relazioni e per giunta scarsamente remunerati" Parla il guru mondiale del marketing: "Le star del ...Da questa osservazione, scrittore e imprenditore statunitense, ha dedotto che le tradizionali P del marketing non bastano più, ma se ne deve aggiungere una nuova che deve avere una ...Seth Godin, scrittore e imprenditore statunitense, ultimo libro scritto "La Pratica" edito da Roi Edizione disponibile anche su Amazon.Dio è morto, il Populismo è morto, i Social Network quasi. Lo aveva capito Sorrentino con The Young Pope anni fa, lo spiega il guru del marketing Seth Godin nel suo libro che sta per uscire, lo dimost ...