Ritirato pesce spada | mercurio sopra i limiti di sicurezza

Leggi su ck12

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il Ministero della salute hadal mercato un lotto diaffumicato, per la presenza dioltre iconsentiti: “ilaffumicato Riunione industrie alimentari, prodotto da Regalfish presso lo stabilimento di Settimo Milanese, con sede in via Bacone 7, potrebbe contenere quantità dioltre le quantità ammesse” si legge nella nota del Ministero. (Photo credit should read MARK RALSTON/AFP via Getty Images)Non è la prima volta che episodi del genere si ripresentano nel tempo. La presenza dinegli alimenti desta preoccupazione e questa volta a lanciare un avviso è proprio il Ministero della salute. Un mondo per preservare la salute a scopo precauzionale. Nell’avviso il ministero ...