Pensioni precoci 2021 | prima chiamata entro il 1° marzo Chi accede e come fare domanda

(Di martedì 16 febbraio 2021) Lerappresentano una dalle strade per uscire dal mondo del lavoro. Trattasi di un meccanismo che permette ai potenziali beneficiari di collocarsi a riposodelle modalità ordinarie di pensionamento che, si ricorda, sono la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia. La, in particolare, consente di pensionarsi al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi (uomini) o 41 anni e 10 mesi (donne). In questo caso, la pensione è raggiungibile a prescindere dall’età anagrafica. Diversamente, la pensione di vecchiaia si raggiunge al compimento di un’età minima, ossia 67 anni, e al raggiungimento di almeno 20 annidi contributi. Dunque, per rendere maggiormente flessibile il pensionamento, è nata la pensione anticipata per i lavoratori. Questi ultimi, in ...