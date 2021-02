Milan | la vitamina-Ibrahimovic non basta | formazione base | quel dubbio su e per mister Pioli

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ilentra nella settimana del derby dopo una sconfitta inattesa e brutale - il 2-0 dello Spezia è stato sacrosanto -, la peggior prestazione della stagione, un senso di impotenza mai visto finora e il sospetto che l'incantesimo si sia spezzato. Di fatto, nel peggiore dei modi. Certo, così descrittala dipare una squadra alla deriva, non la seconda forza per un punto dalla nuova capolista Inter, e infatti così non è. È che in vetta ogni passo falso pesa doppio eli dei rossoneri sono tutti recenti: i tre ko in A sono arrivati nelle ultime 7 gare, dopo un cammino immacolato nelle precedenti 15. Ecco perché il primo problema per ilin vista del derby di domenica è ritrovarsi mentalmente dopo un periodo di sbandamento, il cui climax è stato raggiunto nel fine settimana. Nel ...