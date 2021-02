Milan, Belotti l’acquisto scelto da Maldini per la Champions: Ibra va via? (Di martedì 16 febbraio 2021) Andrea Belotti sarebbe stato scelto dalla dirigenza rossonera come futuro attaccante del Milan per l’estate nel caso di qualificazione in Champions Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Andrea Belotti sarebbe stato scelto dalla dirigenza rossonera come futuro attaccante del Milan per l’estate. Il centravanti granata, tifoso rossonero sin da bambino, potrebbe essere il regalo di Maldini in caso di ritorno in Champions League. Per Belotti, in scadenza di contratto nel 2022, potrebbe essere l’occasione per compiere il famigerato salto di qualità visto che a fine anno compirà 28 anni. Ibra RESTA – Il possibile arrivo in rossonero di Belotti non dovrebbe però ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Andreasarebbe statodalla dirigenza rossonera come futuro attaccante delper l’estate nel caso di qualificazione inSecondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Andreasarebbe statodalla dirigenza rossonera come futuro attaccante delper l’estate. Il centravanti granata, tifoso rossonero sin da bambino, potrebbe essere il regalo diin caso di ritorno inLeague. Per, in scadenza di contratto nel 2022, potrebbe essere l’occasione per compiere il famigerato salto di qualità visto che a fine anno compirà 28 anni.RESTA – Il possibile arrivo in rossonero dinon dovrebbe però ...

gazzettaGranata : Milan: in caso di Champions assalto a Belotti #TorinoFC #FVCG #SFT - MilanLiveIT : #Milan in Champions? Arriva il regalo da #Elliott ?? Un bomber per la prossima stagione ??#MercatoMilan - lccatt : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Milan, Belotti regalo Champions - CapitanBergomi : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Milan, Belotti regalo Champions - IlBuonFabio : #Tuttosport da sempre molto vicino al mondo granata, parla insistentemente di #Belotti al #Milan, in caso di qualificazione in #Champions. -