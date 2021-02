Lo Sport nella palude (e nessuno dice nulla) (Di martedì 16 febbraio 2021) Il primo atto del governo Draghi ha colto in contropiede lo Sport italiano. Non che non si comprendesse la complessità del passaggio politico e istituzionale della crisi aperta a Palazzo Chigi, ma non trovare un ministro direttamente delegato nell'elenco consegnato da presidente del Consiglio a Mattarella ha spiazzato. "Disarmante" è l'aggettivo con cui il numero uno della Lega Basket, Umberto Gandini, ha sintetizzato lo stato d'animo condiviso da molti altri dirigenti che da mesi si battono faticosamente per evitare che il lockdown prolungato soffochi quello che rimane di un settore che coinvolge oltre 10 milioni di italiani con impatto sul pil vicino al 4%. Disarmante e preoccupante, in attesa di conoscere almeno il nome di chi avrà la delega (si vocifera la stessa ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone) e capire quale spazio occuperà nel dibattito ... Leggi su panorama (Di martedì 16 febbraio 2021) Il primo atto del governo Draghi ha colto in contropiede loitaliano. Non che non si comprendesse la complessità del passaggio politico e istituzionale della crisi aperta a Palazzo Chigi, ma non trovare un ministro direttamente delegato nell'elenco consegnato da presidente del Consiglio a Mattarella ha spiazzato. "Disarmante" è l'aggettivo con cui il numero uno della Lega Basket, Umberto Gandini, ha sintetizzato lo stato d'animo condiviso da molti altri dirigenti che da mesi si battono faticosamente per evitare che il lockdown prolungato soffochi quello che rimane di un settore che coinvolge oltre 10 milioni di italiani con impatto sul pil vicino al 4%. Disarmante e preoccupante, in attesa di conoscere almeno il nome di chi avrà la delega (si vocifera la stessa ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone) e capire quale spazio occuperà nel dibattito ...

