Grande Fratello Vip 5 ecco chi è il terzo finalista scelto dal pubblico (video) (Di martedì 16 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi vince al televoto ed è il terzo finalista (video) Il Grande Fratello Vip 5 2020 iniziato a settembre e che terminerà il 1 marzo, ha il suo terzo finalista: dopo Pierpaolo e Dayane a contendersi la vittoria finale è Tommaso Zorzi. Nella puntata di lunedì 15 febbraio è stato svelato l'esito del televoto in cui è stato scelto dal 61% del pubblico a conferma della sua forza e dell'affetto esterno, contro il 36% di Rosalinda e solo il 3% di Andrea (il primo ad aver saputo di non essere tra i finalisti). E pensare che negli ultimi giorni Tommaso aveva provato a uscire di notte dalla porta rossa ma Alfonso spiega che gli inquilini sanno che quella di notte viene chiusa per ...

