Governo: incontro Salvini-Gelmini su rimborsi e vaccini (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Dopo aver incontrato i governatori di Calabria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia e averne sentito altri al telefono, oltre a un faccia a faccia con il presidente della provincia autonoma di Trento, Matteo Salvini ha visto il ministro degli Affari Regionali Mariastella Gelmini. "Al centro dei colloqui -viene spiegato dallo staff del leader leghista- l'urgenza di reperire nuove dosi di vaccini anti-Covid per superare i ritardi causati dalla disorganizzazione europea e commissariale, i rimborsi immediati da erogare alle famiglie e alle imprese danneggiate, lo sblocco di tutte le risorse e dei cantieri fermi".

