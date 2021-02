Covid: Moratti, ‘adesione massiccia over 80 a vaccini, dimostrato responsabilità’ (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 feb. (Adnkronos) – “Dalle nostre nonne e dai nostri nonni una grandissima dimostrazione di responsabilità e voglia di vivere. La loro adesione così convinta e massiccia alla campagna vaccinazioni sia da esempio per tutti i lombardi”. Così, a 24 ore dalla partenza del portale per la campagna vaccinale, la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 feb. (Adnkronos) – “Dalle nostre nonne e dai nostri nonni una grandissima dimostrazione di responsabilità e voglia di vivere. La loro adesione così convinta ealla campagna vaccinazioni sia da esempio per tutti i lombardi”. Così, a 24 ore dalla partenza del portale per la campagna vaccinale, la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

