Coronavirus, oggi 10.386 nuovi contagi con 274mila test: il tasso di positività cala al 3,8%. 336 i morti (Di martedì 16 febbraio 2021) Aumentano rispetto a ieri, ma con 95mila tamponi in più, i casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono infatti 10.386 i nuovi positivi nell’ultima giornata, contro i 7.351 di lunedì. I casi totali salgono quindi a 2.739.591 dall’inizio della pandemia. Il numero di test, però, è nettamente superiore, come di consueto dopo il weekend: sono stati 274.019 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, contro i 179.278 delle 24 ore precedenti. cala, di conseguenza, il tasso di positività che passa dal 4,1% di ieri al 3,8%, un -0,3% in 24 ore. Aumentano invece le vittime giornaliere: sono 336 nelle ultime 24 ore, contro le 258 registrate ieri che portano il totale dall’inizio della pandemia a 94.171. Sono invece 14.444 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Aumentano rispetto a ieri, ma con 95mila tamponi in più, i casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono infatti 10.386 ipositivi nell’ultima giornata, contro i 7.351 di lunedì. I casi totali salgono quindi a 2.739.591 dall’inizio della pandemia. Il numero di, però, è nettamente superiore, come di consueto dopo il weekend: sono stati 274.019 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, contro i 179.278 delle 24 ore precedenti., di conseguenza, ildiche passa dal 4,1% di ieri al 3,8%, un -0,3% in 24 ore. Aumentano invece le vittime giornaliere: sono 336 nelle ultime 24 ore, contro le 258 registrate ieri che portano il totale dall’inizio della pandemia a 94.171. Sono invece 14.444 ...

