Caos nella notte nella Casa del GF Vip 5, Dayane furibonda con Rosalinda (Di martedì 16 febbraio 2021) Chi pensava che il lutto del fratello Lucas mitigasse il carattere forte e battagliero di Dayane Mello, una delle protagoniste assolute di questo Grande Fratello Vip 5, si sbagliava di grosso. Non solo infatti la modella brasiliana è ancora al centro di tutte le dinamiche del reality show di Canale 5, ma dopo ogni diretta crea scompiglio esprimendo pareri forti e contrastanti e soprattutto litigando ora con uno ora con l'altro concorrente, compresi quelli che sono suoi amici (almeno in teoria). Dayane Mello furiosa con l'amica Rosalinda Cannavò Stavolta Dayane Mello si è scagliata addirittura contro la sua amica del cuore, Rosalinda Cannavò (ex Adua Del Vesco, il suo nome d'arte quando recitava nelle fiction della Ares Film), rea di averle quasi nascosto il flirt con Andrea Zenga e soprattutto di aver ...

