Call of Duty 2021 sarà ambientato durante la Guerra di Corea? (Di martedì 16 febbraio 2021) L'ambientazione di Call of Duty 2021 sarebbe stata rivelata. Activision ha confermato che un nuovo gioco della serie Call of Duty uscirà quest'anno ed è tutto ciò che abbiamo di ufficiale. Al momento, non è ancora stato detto quale team lavorerà al gioco, quando verrà lanciato o su quali piattaforme. Secondo voci e ipotesi ragionevoli, uscirà durante le festività natalizie su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC e lo studio di sviluppo sembrerebbe essere Sledgehammer Games. Nel frattempo, un nuovo report afferma che il gioco sarà ambientato negli anni '50, il che significa che potrebbe essere ambientato durante la Guerra di Corea. Sfortunatamente, questo è tutto quello che è stato ...

