Zingaretti apre hub vaccinale all’Auditorium di Roma | “Simbolo di rinascita”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA – “In un momento buio come questo che stiamo vivendo, collocare all’Auditorium, nel cuore della Capitale, la campagna vaccinale è un simbolo di rinascita e riscossa”. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha salutato così l‘inaugurazione di uno dei sei hub vaccinali nel territorio regionale.Il nuovo sito, allestito dalla Asl Roma 1 all’interno dell’Auditorium Parco della Musica, dispone di 10 postazioni vaccinali e due dedicate alla preparazione e diluizione del vaccino e rafforza la rete dei siti vaccinali della ASL Roma 1, rivolgendosi a un bacino di utenza di più Municipi. Al taglio del nastro, oltre a Zingaretti, erano presenti anche l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, il presidente Fondazione Musica per Roma, Claudia Mazzola, il presidente-sovrintendente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Michele dall’Ongaro, il presidente del Municipio II, Francesca Del Bello, Daniele Pitteri, amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma e il direttore generale della Asl Roma 1, Angelo Tanese.