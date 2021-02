Uomini e Donne, dalla crisi alla (nuova cicogna): la coppia al settimo cielo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una nota coppia di ‘Uomini e Donne’ ha ricevuto una meravigliosa notizia. I due diventeranno genitori. Avete capito di chi si tratta? Il famosissimo programma condotto da Maria De Filippi continua infatti a ‘sfornare‘ nuovi amori e nuove famiglie che crescono. Nonostante ci siano state molte rotture e separazioni, tantissime sono state anche le coppie nate grazie a una delle trasmissioni più seguite della rete Mediaset. Una di queste ha raggiunto la felicità più assoluta. Lei è in attesa, ed entrambi non vedono l’ora di abbracciare il loro terzo figlio. Ecco di chi stiamo parlando. Aldo e Alessia di nuovo genitori Ci stiamo ovviamente riferendo ad Aldo Palmieri e Alessia Cammarota, il cui amore sbocciò sette anni fa grazie al programma ‘Uomini e Donne‘ condotto da Maria De ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una notadi ‘’ ha ricevuto una meravigliosa notizia. I due diventeranno genitori. Avete capito di chi si tratta? Il famosissimo programma condotto da Maria De Filippi continua infatti a ‘sfornare‘ nuovi amori e nuove famiglie che crescono. Nonostante ci siano state molte rotture e separazioni, tantissime sono state anche le coppie nate grazie a una delle trasmissioni più seguite della rete Mediaset. Una di queste ha raggiunto la felicità più assoluta. Lei è in attesa, ed entrambi non vedono l’ora di abbracciare il loro terzo figlio. Ecco di chi stiamo parlando. Aldo e Alessia di nuovo genitori Ci stiamo ovviamente riferendo ad Aldo Palmieri e Alessia Cammarota, il cui amore sbocciò sette anni fa grazie al programma ‘‘ condotto da Maria De ...

