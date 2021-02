“Tutti gli over 80 saranno vaccinati. Non c’è da avere fretta”: nuova gaffe della Moratti prima del clic day (a rilento) in Lombardia (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Le persone devono stare serene. Tutti gli over 80 saranno vaccinati. Non c’è da avere fretta“. Parola della vicepresidente della Regione Lombardia e assessora al Welfare Letizia Moratti, intervistata nella serata di domenica dal Tgr Rai. Così ha inaugurato l’avvio delle prenotazioni online per la vaccinazione degli over 80, partite lunedì a singhiozzo a causa di un problema tecnico di Tim e arrivate in serata a quota 130mila adesioni. È l’ennesima gaffe per l’ex ministra, chiamata nella giunta a trazione leghista per il dopo Gallera e accusata su Twitter di non essersi discostata dal solco del suo predecessore. C’è chi la prende con ironia: “Hanno tutta la vita davanti a loro!”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Le persone devono stare serene.gli80. Non c’è da“. ParolavicepresidenteRegionee assessora al Welfare Letizia, intervistata nella serata di domenica dal Tgr Rai. Così ha inaugurato l’avvio delle prenotazioni online per la vaccinazione degli80, partite lunedì a singhiozzo a causa di un problema tecnico di Tim e arrivate in serata a quota 130mila adesioni. È l’ennesimaper l’ex ministra, chiamata nella giunta a trazione leghista per il dopo Gallera e accusata su Twitter di non essersi discostata dal solco del suo predecessore. C’è chi la prende con ironia: “Hanno tutta la vita davanti a loro!”, ...

