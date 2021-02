Traffico Roma del 15-02-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 febbraio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane su via di Castel di Leva causa di lavori sulle condutture d’acqua all’altezza di via di Torre Sant’Anastasia ilverso il centro deviato su via di Torre Sant’Anastasia verso la Laurentina la strada è chiusa Inoltre anche all’altezza di via della Cecchignola di conseguenza ci sono ripercussioni per ilsulla via Ardeatina code da via di Castel di Leva fino al Raccordo proseguendo sempre sulla Ardeatina altre cose per lavori all’altezza di via Casali delle cornacchiole a partire dal verso il centro è da via di Tor Pagnotta Verso il raccordo ...