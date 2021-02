Perché Luna Rossa guadagna in virata su Ineos | sistema innovativo nell’utilizzo dei foil – VIDEO

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 febbraio 2021)ha dominato nella baia di Auckland tra sabato e domenica, vincendo le quattro gare disputate controUk. L’equipaggio italiano conduce ora la Finale della Prada Cup con un netto 4-0 ed è a metà dell’opera: servono altri tre successi per chiudere i conti con i britannici e accedere al match race contro Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Nella gara-3 di ieri si è visto un aspetto tattico molto interessante, in una regata caratterizzata da una stretta marcatura tra i due rivali.ha virato per ben 37 volte, come ha fatto notare Max Sirena in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: una strategia pensata a tavolino, ideale per mandare in confusione Ben Ainslie e costringerea un continuo inseguimento da una parte all’altra del ...