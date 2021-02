Pellet a prezzo conveniente venduto su facebook: 25enne torinese denunciato per truffa (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoChiusano San Domenico (Av) – I Carabinieri della Stazione di Chiusano San Domenico hanno denunciato un 25enne della provincia di Torino, ritenuto responsabile del reato di truffa. A cadere nella sua trappola un uomo che, dovendo acquistare del Pellet per riscaldamento, veniva attratto da un’offerta oltremodo conveniente pubblicata su un noto social network. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettua l’acquisto pagando 250 euro mediante bonifico su conto corrente. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore omette di spedire gli 85 sacchi di Pellet e si rende irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto malfattore per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoChiusano San Domenico (Av) – I Carabinieri della Stazione di Chiusano San Domenico hannoundella provincia di Torino, ritenuto responsabile del reato di. A cadere nella sua trappola un uomo che, dovendo acquistare delper riscaldamento, veniva attratto da un’offerta oltremodopubblicata su un noto social network. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettua l’acquisto pagando 250 euro mediante bonifico su conto corrente. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore omette di spedire gli 85 sacchi die si rende irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto malfattore per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la ...

