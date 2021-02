Milan, record Donnarumma: 200 presenze in Serie A con l’Inter (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gianluigi Donnarumma festeggerà nel derby di settimana prossima le 200 presenze in Serie A a solo 21 anni di età: il dato sul portiere del Milan Sono passati esattamente 5 anni e 113 giorni da quel Milan-Sassuolo che segnò l’inizio dell’avventura di Gianluigi Donnarumma in Serie A. Domenica, nel derby contro l’Inter, il portiere rossonero raggiungerà le 200 presenze nel campionato italiano. Un numero incredibile se relazionato ai soli 21 anni di età, che lo renderanno il giocatore più giovane a raggiungere questo traguardo in Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gianluigifesteggerà nel derby di settimana prossima le 200inA a solo 21 anni di età: il dato sul portiere delSono passati esattamente 5 anni e 113 giorni da quel-Sassuolo che segnò l’inizio dell’avventura di GianluigiinA. Domenica, nel derby contro, il portiere rossonero raggiungerà le 200nel campionato italiano. Un numero incredibile se relazionato ai soli 21 anni di età, che lo renderanno il giocatore più giovane a raggiungere questo traguardo in Italia. Leggi su Calcionews24.com

Classifica rigori Serie A: Milan e Lukaku da record

Classifica rigori Serie A: fanno notizia i 13 penalty realizzati da Lukaku su 13 tentativi da quando è all’Inter. Il primato di squadra in Serie A, quest’anno, è del Milan con 14 rigori a favore, di c ...

