Inzaghi: «Rigore difficile da digerire. La Champions sarà il nostro scudetto» – VIDEO (Di lunedì 15 febbraio 2021) Simone Inzaghi non ha metabolizzato il calcio di Rigore che ha sbloccato il risultato in Inter-Lazio. La sua versione dei fatti Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è convinto che il Rigore concesso all'Inter sullo 0-0 abbia indirizzato il corso della partita. Le sue parole in conferenza stampa. Rigore – «Il Rigore ha indirizzato la gara, è stato difficile da digerire. Poi noi, una volta riaperta la partita, saremmo dovuti stare più attenti perché sapevamo che avrebbero agito in contropiede. Il gol del 3-1 ci ha piegato le gambe».

