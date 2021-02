Il derby diventa un murale: Ibra - Lukaku è 'Face to Face - Heart to Heart' (Di lunedì 15 febbraio 2021) "Face to Face - Heart to Heart". Ovvero "Faccia a faccia, cuore a cuore". Brano dei Twins del 1982, ma anche titolo di un murale con protagonisti Lukaku e Ibrahimovic. Dietro all'opera di street art ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 15 febbraio 2021) "toto". Ovvero "Faccia a faccia, cuore a cuore". Brano dei Twins del 1982, ma anche titolo di uncon protagonistihimovic. Dietro all'opera di street art ...

Lo scontro tra titani diventa opera, in attesa di ritrovarsi di nuovo sul campo. "Chi vince il derby? Tutti parlano del nostro murales. Quindi l'abbiamo vinto noi". Leggi i commenti Calcio: tutte le ...

In vista del derby che verrà giocato domenica , un "faccia a faccia, cuore a cuore" per calmare gli animi e trasmettere un'immagine positiva, dicono gli ideatori dell'iniziativa: la fede nerazzurra e ...

Dopo il recente derby di Coppa Italia – Inter-Milan – che ha visto Lukaku e Ibrahimovic scontrarsi nel famoso faccia a faccia diventato virale, nei pressi dello Stadio San Siro è apparso il graffito c ...

Milano, 15 febbraio 2021 - Un murales dedicato alla recente zuffa fra i due giocatori più rappresentativi di Milan e Inter. Su un muro di cinta nelle vicinanze dello stadio di San Siro è apparso un di ...

