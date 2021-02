Governo Draghi | al no si aggiunge Fratoianni Sarà un’opposizione rossobruna?

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Questoè un pasticcio, spostato a destra”: i no al drago-da Sinistra Italiana fino ai dissidenti Cinque Stelle e Meloni. Qualeil fronte dell’opposizione Dopo il no di Giorgia Meloni, di cui tutti erano già consapevoli, il fronte dell’opposizione asembra continuare ad allargarsi.L’Assemblea nazionale di Sinistra italiana ha approvato il no al nuovo. A comunicarlo ufficialmente è il segretario Nicola: “Questoè un pasticcio”, ha detto il deputato a Il Fatto Quotidiano “spostato a destra e voluto dai poteri forti per mettere le mani sui 209 miliardi del Recovery Plan. Per questo andremo all’opposizione”. Parere però che non sembra essere condiviso da altri due deputati di SI e Leu, la senatrice Loredana De Petris e ...