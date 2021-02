Fabio Canino spara a zero sul GF Vip: “Meglio Netflix che una serata con la Gregoraci. Gli aerei li mandano gli autori” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Fabio Canino ospite a Tv Talk Dopo il brutto giudizio di Roberta Bruzzone e Selvaggia Lucarelli nelle ultime ore un altro storico volto di Ballando con le Stelle si è scagliato contro il Grande Fratello Vip 5 e i suoi autori. Stiamo parlando di Fabio Canino che recentemente è stato ospite a Verissimo di Silvia Toffanin. Sabato scorso il giurato del programma di Milly Carlucci era presente a Tv Talk, format condotto da Massimo Bernardini, dichiarando apertamente che non vorrebbe mai partecipare al reality show guidato da Alfonso Signorini. Il conduttore contro il GF Vip Intervenuto nello studio di Tv Talk, Fabio Canino ha sparato a zero contro il Grande Fratello Vip, reality show che ormai sta giungendo al termine. Parlando col ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 15 febbraio 2021)ospite a Tv Talk Dopo il brutto giudizio di Roberta Bruzzone e Selvaggia Lucarelli nelle ultime ore un altro storico volto di Ballando con le Stelle si è scagliato contro il Grande Fratello Vip 5 e i suoi. Stiamo parlando diche recentemente è stato ospite a Verissimo di Silvia Toffanin. Sabato scorso il giurato del programma di Milly Carlucci era presente a Tv Talk, format condotto da Massimo Bernardini, dichiarando apertamente che non vorrebbe mai partecipare al reality show guidato da Alfonso Signorini. Il conduttore contro il GF Vip Intervenuto nello studio di Tv Talk,hato acontro il Grande Fratello Vip, reality show che ormai sta giungendo al termine. Parlando col ...

