Era l'autista amico di tutti: Alberto ha detto addio a 46 anni (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una tragedia che ha colpito la comunità locale. tutti gli volevano bene e stimavano l'autista morto troppo presto. AmbulanzaGli volevano bene tutti, era l'amico che tutti al momento giusto trovavano al loro fianco. Alberto Aliberti, napoletano di origine ma torinese di adozione aveva 46 anni. Lavorava presso la locale azienda di trasporti, un appuntamento fisso per i suoi passeggeri. Le linee linee "35", "18", "1" e "67", quelle che abitualmente Alberto percorreva alla guida dei mezzi pubblici della sua azienda con professionalità e serietà ,sempre e comunque, in ogni situazione, in ogni caso. Un infarto fulminante, un malore che non gli ha lasciato scampo, nel giorno di San Valentino, nel giorno in cui, i più festeggiano l'amore, ...

