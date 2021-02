Covid, Crisanti: “Ora siamo nei guai, bisognava fare lockdown a dicembre”. Palù: “Altri mesi 2-3 mesi di sacrifici” (Di lunedì 15 febbraio 2021) sacrifici e nuove chiusure. Almeno per due mesi, forse tre. I virologi tornano a chiedere rigore massimo mentre la variante inglese sta dilagando e la campagna di vaccinazione prosegue con gli over 80 e le forze di polizia. I timori del peggioramento dei dati – ieri i nuovi positivi erano oltre 11mila e i morti 211 – ha costretto il governo a decidere lo stop in extremis per gli impianti sciistici. “bisognava fare il lockdown a dicembre, prevenendo tutto questo, mentre ora siamo nei guai. Come se ne esce? Con un lockdown duro subito per evitare che la variante inglese diventi prevalente e per impedire che abbia effetti devastanti come in Inghilterra, Portogallo e Israele” dice il microbiologo Andrea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021)e nuove chiusure. Almeno per due, forse tre. I virologi tornano a chiedere rigore massimo mentre la variante inglese sta dilagando e la campagna di vaccinazione prosegue con gli over 80 e le forze di polizia. I timori del peggioramento dei dati – ieri i nuovi positivi erano oltre 11mila e i morti 211 – ha costretto il governo a decidere lo stop in extremis per gli impianti sciistici. “il, prevenendo tutto questo, mentre oranei. Come se ne esce? Con unduro subito per evitare che la variante inglese diventi prevalente e per impedire che abbia effetti devastanti come in Inghilterra, Portogallo e Israele” dice il microbiologo Andrea ...

