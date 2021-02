Badminton | European Mixed Team Championships Vantaa 2021 | in Finlandia favorita la solita Danimarca

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Come in tutti gli anni dispari, a febbraio, si svolgono i Campionati Europei a squadre miste di: l’edizione delsi svolgerà da domani, martedì 16, a sabato 20 a, in: prime tre giornate dedicate alla fase a gironi, venerdì semifinali e sabato finale. Erano qualificate di diritto alla rassegna la, detentrice del titolo, e la, quale Paese ospitante, mentre a dicembre, dopo le qualificazioni, si sono aggiunte Inghilterra, Russia, Paesi Bassi, Germania, Francia e Scozia. Le otto Nazionali sono state suddivise in due gironi da quattro. Nel Gruppo 1 si affronteranno, Germania e Scozia, mentre nel Gruppo 2 si sfideranno Inghilterra, Francia, Paesi Bassi e Russia. Le prime due classificate ...