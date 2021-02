Virus a scuola, 20 positivi tra alunni e insegnanti in provincia di Napoli: sindaco chiude le scuole (Di domenica 14 febbraio 2021) Anche il sindaco di Ercolano ha deciso di chiudere due scuole per l’elevato numero di contagi. Venti contagi tra studenti e docenti e il sindaco decide di chiudere due scuole. Il primo cittadino di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha firmato, in queste ore, un’ordinanza con la quale dispone lo stop alle lezioni in presenza all’interno degli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 14 febbraio 2021) Anche ildi Ercolano ha deciso dire dueper l’elevato numero di contagi. Venti contagi tra studenti e docenti e ildecide dire due. Il primo cittadino di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha firmato, in queste ore, un’ordinanza con la quale dispone lo stop alle lezioni in presenza all’interno degli L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

