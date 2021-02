Uccide a coltellate moglie e figlia e si schianta contro un albero

(Di domenica 14 febbraio 2021) Un omicidio-suicidio terribile quello che è successo in Scozia, lo scorso giovedì. Un uomoe sicon la macchina subito dopo. Una tragedia quasi annunciata quella che si è consumata in Scozia lo scorso giovedì. Annunciata da decine e decine di telefonate agghiaccianti fatte da un uomo poco prima dire suae la sua L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ghostinedy : Ennesimo femminicidio, stavolta a poco da casa mia, il marito uccide la moglie dei suoi 3 figli a coltellate nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide coltellate

L'HuffPost

Ti potrebbe interessare: 11 Marzo 2019 Colpisce compagna con 14perchè lei lo voleva lasciare 26 Novembre 2020la moglie proprio nel giorno contro la violenza sulle donne 23 Gennaio ...... fermato il compagno Leggi anche > Femminicidio a Savona, uomola figlia della compagna e ... Qui l'avrebbe aggredita e colpita con diversealla coscia ed alla schiena . La donna è ...Piera Napoli temeva che il marito l'avrebbe uccisa . Pochi giorni prima del delitto nella casa di via Vanvitelli, a Cruillas, dove la cantante neomelodica è ...Procedono le indagini sull’omicidio di Ilenia Fabbri, sgozzata in casa il 6 febbraio e per il quale l’unico indagato è l’ex marito Claudio Nanni ...