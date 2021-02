Santiago dei Mari, la nuova serie su Nick Jr (Di domenica 14 febbraio 2021) In onda da domani 15 febbraio la nuova serie prescolare su Nick Jr. Si tratta di Santiago dei Mari, un’avventura che ci farà scoprire la cultura caraibica e anche qualche parola di spagnolo. Chi è Santiago dei Mari? Il protagonista è un pirata di otto anni, Santiago Montes. Coraggioso e di buon cuore, intraprende un viaggio alla ricerca di tesori, con lo scopo di mantenere la sicurezza dell’Oceano. Con lui un piccolo equipaggio, il suo goffo cugino Tomàs con la sua chitarra in grado di imbrigliare il vento, e la sirena Lorelai, che può trasformarsi in umana e parlare con le creature Marine. Sulla nave El Bravo cercheranno di proteggere la loro isola, Isla Encanto, da diversi cattivi come la piratessa Bonnie Bones o la sua spalla, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 14 febbraio 2021) In onda da domani 15 febbraio laprescolare suJr. Si tratta didei, un’avventura che ci farà scoprire la cultura caraibica e anche qualche parola di spagnolo. Chi èdei? Il protagonista è un pirata di otto anni,Montes. Coraggioso e di buon cuore, intraprende un viaggio alla ricerca di tesori, con lo scopo di mantenere la sicurezza dell’Oceano. Con lui un piccolo equipaggio, il suo goffo cugino Tomàs con la sua chitarra in grado di imbrigliare il vento, e la sirena Lorelai, che può trasformarsi in umana e parlare con le creaturene. Sulla nave El Bravo cercheranno di proteggere la loro isola, Isla Encanto, da diversi cattivi come la piratessa Bonnie Bones o la sua spalla, ...

ElenaBasso_ : Oggi in edicola su @espressonline racconto dei medici e dei cittadini che da oltre un anno scendono in piazza per a… - SciabolataFFP : Ieri il #Colon Santa Fe ha affrontato il #CentralCordoba di Santiago del Estero. Nel prepartita, dopo aver fatto la… - _PuntoZip_ : Santiago dei Mari – debutta la nuova serie prescolare NickJr per imparare lo spagnolo - CeccarelliL_ : Santiago dei Mari – debutta la nuova serie prescolare NickJr per imparare lo spagnolo - innaturale_it : Alla scoperta dei #viaggi a piedi grazie a 'Volevo solo camminare' di Daniela Collu, “#Cammini” di Enrico Brizzi e… -