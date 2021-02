Roma, lotta allo spaccio: arrestati 8 pusher, sequestrate oltre 100 dosi tra cocaina, hashish e marijuana. Ecco tutte le operazioni (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Coronavirus non ferma la lotta allo spaccio nella Capitale. Le operazioni sono state diverse e si sono svolte in varie zone di Roma e hanno portato al sequestro complessivo di oltre 100 dosi di stupefacenti, oltre a 8 persone finite in manette. Zona Aurelio Gli agenti del XIII distretto Aurelio, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio H.J. 24enne del Bangladesh il quale, a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di 4,30 grammi di “shaboo”, 0,30 grammi di marijuana e 695 euro in contanti. Zona Romanina In via del Casale Agostinelli invece, gli investigatori del commissariato Romanina e del Reparto Prevenzione Crimine hanno fermato A.F. 22enne con precedenti di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Coronavirus non ferma lanella Capitale. Lesono state diverse e si sono svolte in varie zone die hanno portato al sequestro complessivo di100di stupefacenti,a 8 persone finite in manette. Zona Aurelio Gli agenti del XIII distretto Aurelio, hanno arrestato per detenzione ai fini diH.J. 24enne del Bangladesh il quale, a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di 4,30 grammi di “shaboo”, 0,30 grammi die 695 euro in contanti. Zonanina In via del Casale Agostinelli invece, gli investigatori del commissariatonina e del Reparto Prevenzione Crimine hanno fermato A.F. 22enne con precedenti di ...

