Paolo Bonolis a C'è posta per te porta un sorriso a tutti (Di domenica 14 febbraio 2021) Seppure il momento è commovente a C'è posta per te, Paolo Bonolis con la sua ironia riesce a far sorridere tutti, anche chi quel sorriso purtroppo l'ha perso a causa di un dolore troppo grande: la morte del marito per leucemia. Si apre con questa storia la trasmissione del sabato sera di Canale 5 con alla guida Maria De Filippi. Tre figli (due ragazze e un fratello) hanno invitato la mamma, la signora Francesca, che da quando il marito non c'è più ha perso il sorriso. Così i figli hanno pensato ad una sorpresa per lei: Paolo Bonolis, suo beniamino. Detto, fatto. Paolo è in studio e subito con le sue battute incanta il pubblico, coinvolgendo tutti. Una delle figlie della signora Francesca è incinta e lui precisa ...

