Mara Venier e Nicola Carraro, lo scatto social che fa impazzire i fan (Di domenica 14 febbraio 2021) Mara Venier e Nicola Carraro quest’anno hanno festeggiato 20 anni di amore, ma lo scatto social ha colpito davvero tutti. Di cosa si tratta? Mara Venier e Nicola Carraro (fonte foto: Instagram, @Mara Venier)La conduttrice di Rai Uno torna in onda con il consueto appuntamento su Rai Uno con Domenica In domani pomeriggio, con una nuova puntata che come sempre si rivelerà un grande successo. Ricordiamo infatti che da quando la presentatrice è tornata alla conduzione del talk show ha sbaragliato la concorrenza e il ciclone Barbara D’Urso, cosa che fino a poco tempo fa sembrava impensabile. Oggi però in attesa di capire se questa sarà davvero la sua ultima stagione o se ... Leggi su chenews (Di domenica 14 febbraio 2021)quest’anno hanno festeggiato 20 anni di amore, ma loha colpito davvero tutti. Di cosa si tratta?(fonte foto: Instagram, @)La conduttrice di Rai Uno torna in onda con il consueto appuntamento su Rai Uno con Domenica In domani pomeriggio, con una nuova puntata che come sempre si rivelerà un grande successo. Ricordiamo infatti che da quando la presentatrice è tornata alla conduzione del talk show ha sbaragliato la concorrenza e il ciclone Barbara D’Urso, cosa che fino a poco tempo fa sembrava impensabile. Oggi però in attesa di capire se questa sarà davvero la sua ultima stagione o se ...

Adnkronos : #MaraVenier: ''Intervista @fabfazio a #Obama meravigliosa, #Rai ha fatto grande colpo' @chetempochefa - bubinoblog : DOMENICA IN: MARA VENIER TRA DARIO E ASIA ARGENTO, IL TALK SU SANREMO E LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE - zazoomblog : Mara Venier chi è stato il suo primo grande amore: padre di Elisabetta - #Venier #stato #primo #grande #amore: - zazoomblog : Domenica In ecco com’era da piccola l’ospite di Mara Venier: Chi è? - #Domenica #com’era #piccola #l’ospite - CorriereUmbria : Domenica In, da Asia Argento ad Alberto Urso a Nunzia De Girolamo: gli ospiti di Mara Venier del 14 febbraio… -