Juventus, Chiesa e le caratteristiche da bianconero (Di domenica 14 febbraio 2021) L'edizione odierna di Tuttosport, nelle pagine dedicate alla Juventus, focalizza l'attenzione sul centrocampista Federico Chiesa. La partita di campionato contro il Napoli ha rappresentato un'altra tappa fondamentale per la crescita del giocatore, che ha dimostrato non solo di essere parte integrante della squadra, ma di possedere anche le perfette caratteristiche da bianconero. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, nuova ipotesi all'orizzonte: possibile un clamoroso ritorno Determinazione, carattere e personalità, contraddistinguono Chiesa sul terreno di gioco e – come sottolinea il quotidiano – è stata una vera spina nel fianco per il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Il giocatore si è messo a disposizione del tecnico Andrea Pirlo, dimostrando dunque non solo tecnica, ma di ...

