Hockey ghiaccio | ICE League 2021 | Bolzano stende Salisburgo e inizia nel migliore dei modi il Pick Round

(Di domenica 14 febbraio 2021)con il piede giusto ildella ICEper quanto riguarda l’HCB Alto Adige Alperia. I Foxes, infatti, piegano al PalaOnda, con il punteggio di 4-2, il Red Bulle mettono subito punti pesanti in cascina in vista della fase clou della stagione. La squadra diha chiuso la regular season al primo posto, garantendosi il massimo del bonus (4 punti) per l’avvio della seconda fase. In questo modo la compagine di coach Ireland è già volata a quota 7, con Klagenfurt al secondo posto con 3 punti, quindi Vienna a 2, Fehervar a 1 ea 0. HCB Alto Adige Alperia – Red Bull4-2: nei quattro precedenti stagionali l’equilibrio ha sempre regnato sovrano, con i ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio

L'Asiago si conferma campione d'Italia disu: lo scudetto n. 87 resta quindi meritatamente sull'Altopiano. Per la settima volta nella storia (dal 2001) i giallorossi vicentini sono tricolori. La squadra del presidente ...L'Asiago si conferma campione d'Italia: lo scudetto (l'87° della serie) resta sull'Altopiano. Per la settima volta nella storia, come già nel 2001, 2010, 2011, 2013, 2015 e 2020, la festa è ...Inizia con il piede giusto il Pick Round della ICE Hockey League 2021 per quanto riguarda l'HCB Alto Adige Alperia. I Foxes, infatti, piegano al PalaOnda, con il punteggio di 4-2, il Red Bull Salisbur ...I Vipiteno Broncos potranno continuare a giocare nella Alps Hockey League 2020-2021. Dopo il disastroso crollo del tetto del palazzetto del ghiaccio di Vipiteno (dovuto all'eccessivo peso della neve c ...