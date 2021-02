Discesa maschile Mondiali Cortina 2021 oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

(Di domenica 14 febbraio 2021)va in scena laliberadid’Ampezzo, valevole per idi sci alpino. I velocisti tornano in pista dopo il super-G di giovedì, vinto da Vincent Kriechmayr. Dominik Paris va a caccia di una medaglia tra le nevi di casa. LA START LIST DELLA GARA La gara è in programmadomenica 14 febbraio alle ore 11, e sarà trasmessa intv su Rai 2 ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

Nella(oggi alle 11, Rai Sport) c'è Dominik Paris in cima alla lista assieme a Beat Feuz e agli austriaci Mayer e Franz, più Kriechmayr outsider di lusso. La pista, nuova per tutti, ...DIRETTAMONDIALI CORTINA 2021: VINCE PARIS? Oggi, domenica 14 febbraio 2021, la diretta delladei Mondiali Cortina 2021 ci offrirà la gara in assoluto più attesa in campodella rassegna iridata di sci ospitata a Cortina d'Ampezzo sulla pista Vertigine , inedita perché ha fatot ...Sarà un San Valentino ad altissima velocità per quanto riguarda i Campionati Mondiali di Cortina 2021 di sci alpino. La località ampezzana si prepara per una delle prove più spettacolari ed attese: la ...Cortina d'Ampezzo (Belluno), 14 febbraio 2021 - Oggi è il giorno della discesa libera maschile ai Mondiali di sci alpino di Cortina: appuntamento alle 11 sulla pista Vertigine, diretta su Rai Sport ed ...