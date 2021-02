Con "Raised by wolves" Ridley Scott torna al futuro. Ma è un futuro da brividi (Di domenica 14 febbraio 2021) Il bello della fantascienza distopica è che fatalmente ti riconcilia con il tuo imperfetto presente. Se nel futuro postapocalittico del 2145 tracciato da Ridley Scott in “Raised by wolves- Una nuova umanità” la creatura di genere femminile ha la sola ed esclusiva funzione di Madre ( priva persino di nome proprio) , astenersi dal sopravvivere, rispettando il copione redatto dal bravo San Giovanni, non sarebbe l’opzione peggiore. Ci si risparmierebbe l’efferato repertorio di freddure con cui il Padre della serie diletta i congiunti. Si scanserebbe un tristissimo ‘dopo-Apocalisse’ di scannamenti tra fondamentalisti Credenti ( il Partito di maggioranza) e Atei perseguitati ( il Partito di opposizione ). Reperibile su Sky e NOW TV dall’8 febbraio, “Raised by ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 febbraio 2021) Il bello della fantascienza distopica è che fatalmente ti riconcilia con il tuo imperfetto presente. Se nelpostapocalittico del 2145 tracciato dain “by- Una nuova umanità” la creatura di genere femminile ha la sola ed esclusiva funzione di Madre ( priva persino di nome proprio) , astenersi dal sopravvivere, rispettando il copione redatto dal bravo San Giovanni, non sarebbe l’opzione peggiore. Ci si risparmierebbe l’efferato repertorio di freddure con cui il Padre della serie diletta i congiunti. Si scanserebbe un tristissimo ‘dopo-Apocalisse’ di scannamenti tra fondamentalisti Credenti ( il Partito di maggioranza) e Atei perseguitati ( il Partito di opposizione ). Reperibile su Sky e NOW TV dall’8 febbraio, “by ...

