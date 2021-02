Asia Argento | “Ho subito violenze da mia madre Daria Nicolodi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 febbraio 2021)è stata protagonista della puntata di Verissimo in onda sabato 23 gennaio e oggi sarà ospite con il padre Darioa Domenica In con Mara Venier per lare dellascomparsa. Con una lunga intervista su temi molto delicati che affronta nella autobiografia Anatomia di un cuore selvaggio. Nel libro ha raccontato di aver avuto un’infanzia difficile, segnata dal rapporto turbolento con la(scomparsa da poco) da cui subì episodi di violenza. Ho iniziato a scrivere questo libro prima di perdere mia. Rivelare questo segreto dellericevute da parte sua spero possa servire agli altri per capire perché in alcuni momenti della mia vita ho reagito in modo aggressivo. Non so perché mia ...