Un anno fa il tampone positivo al Covid Oggi la prima candelina di Beatrice Aurora (Di sabato 13 febbraio 2021) Nata l’11 febbraio, la figlia di Marta Zaninoni e Marco Albergati, il 16 era risultata positiva al virus. «A Pasqua il regalo più bello, con il tampone negativo» Leggi su ecodibergamo (Di sabato 13 febbraio 2021) Nata l’11 febbraio, la figlia di Marta Zaninoni e Marco Albergati, il 16 era risultata positiva al virus. «A Pasqua il regalo più bello, con ilnegativo»

halfamess : Se c'è una cosa che ho dedotto da quest'anno è che è più semplice entrare alla Casa Bianca piuttosto che ricevere l'esito di un tampone. - annakiara119 : RT @Lydia_spa: Ma se è vero che Tancredi é in quarantena perché positivo al covid, credo sia giusto non farlo entrare quest' anno, ma darli… - Lydia_spa : Ma se è vero che Tancredi é in quarantena perché positivo al covid, credo sia giusto non farlo entrare quest' anno,… - animaleuropeRMP : @SplendorSolis00 @iceberg_inside @Lucrezi97533276 Ma mica per non ammalarmi . Un anno ormai e non ho dovuto fare ne… - icathemermaid : @LadyMagenta1 @eliscrivecose @federicovizo87 Lady magenta vorrei avvisarla che fare un tampone implica l'apertura d… -