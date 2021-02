Roma | nel negozio ci sono più clienti del consentito | multa e chiusura

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 febbraio 2021) E’ costato caro, al gestore di un minimarket, far entrare piùdelnel suo. Infatti proprio in quel momento, nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della StazioneSan Lorenzo hanno eseguito controlli nel quartiere San Lorenzo mirati alla verifica del rispetto delle normative di contenimento dell’epidemia da Covid-19 e siaccorti dell’irregolarità. Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno accertato la presenza in numero superiore rispetto alla capienza prevista diall’interno di un minimarket in via dei Volsci. Il gestore, un cittadino del Bangladesh di 39 anni, è stato sanzionato per un importo di 400 euro mentre l’attività è stata chiusa per 5 giorni. su Il Corriere della Città.