Paolo Conticini, l’uomo più desiderato del momento: il motivo (Di sabato 13 febbraio 2021) Paolo Conticini è pronto a tornare su Rai 1 con “Parlami d’amore”. L’attore condurrà lo show con Veronica Pivetti (Instagram)Paolo Conticini, questa sera su Rai 1, condurrà in compagnia di Veronica Pivetti lo show musicale: “A grande richiesta – Parlami d’amore”. A tal proposito lo showman ha affermato: “Da questa serata dobbiamo aspettarci tanto amore e tante canzoni che ci ricordano momenti bellissimi della nostra vita. Spero che porti un po’ di leggerezza e un po’ di buoni propositi”. Nel corso degli anni Paolo Conticini si è contraddistinto come un volto della televisione molto apprezzato dalle donne. Nonostante ciò, l’attore e conduttore pisano, ha sempre speso parole al miele per sua moglie Giada Parra. I due fanno coppia fissa da 26 anni e sono più innamorati ... Leggi su ck12 (Di sabato 13 febbraio 2021)è pronto a tornare su Rai 1 con “Parlami d’amore”. L’attore condurrà lo show con Veronica Pivetti (Instagram), questa sera su Rai 1, condurrà in compagnia di Veronica Pivetti lo show musicale: “A grande richiesta – Parlami d’amore”. A tal proposito lo showman ha affermato: “Da questa serata dobbiamo aspettarci tanto amore e tante canzoni che ci ricordano momenti bellissimi della nostra vita. Spero che porti un po’ di leggerezza e un po’ di buoni propositi”. Nel corso degli annisi è contraddistinto come un volto della televisione molto apprezzato dalle donne. Nonostante ciò, l’attore e conduttore pisano, ha sempre speso parole al miele per sua moglie Giada Parra. I due fanno coppia fissa da 26 anni e sono più innamorati ...

