Napoli-Juventus, Andrea Pirlo: "Abbiamo giocato una buona partita. Ci è mancata una sola cosa"

La Juventus esce dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con una sconfitta per 1-0. I bianconeri dopo un primo tempo opaco hanno reagito nel secondo tempo, ma si sono scontrati contro il muro difensivo dei partenopei. Andrea Pirlo nel post partita ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dove è parso amareggiato per la brutta sconfitta. L'allenatore della Vecchia Signora è comunque contento per il gioco espresso dai suoi, ma deluso per il mancato gol: "Non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio. Fatta una buona partita, creando tanto."

