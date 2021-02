Michele Bravi in tour con “La geografia del buio” (Di sabato 13 febbraio 2021) Michele Bravi in tour tornerà ad esibirsi live e intanto fa cantare San Valentino su Apple Music. Qualche settimana fa lo aveva anticipato con il singolo “Mantiene il Bacio” e prima con “La vita breve dei Coriandoli”. Il 29 gennaio il cantante, vincitore della settima edizione di X-Factor, ha annunciato le date del nuovo album “La geografia del buio” che questa settimana domina la classifica FIMI/Gfk. Perchè “La geografia del buio”? “E’ bello ritornare, nonostante il clima di incertezza e l’emergenza sanitaria, con un disco che parla di come convivere con l’incertezza”, aveva dichiarato il giovane artista durante la diretta con RadioNorba. Il nuovo progetto discografico parla di “come si convive con il buio, e non di come se ne esce”. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021)intornerà ad esibirsi live e intanto fa cantare San Valentino su Apple Music. Qualche settimana fa lo aveva anticipato con il singolo “Mantiene il Bacio” e prima con “La vita breve dei Coriandoli”. Il 29 gennaio il cantante, vincitore della settima edizione di X-Factor, ha annunciato le date del nuovo album “Ladel” che questa settimana domina la classifica FIMI/Gfk. Perchè “Ladel”? “E’ bello ritornare, nonostante il clima di incertezza e l’emergenza sanitaria, con un disco che parla di come convivere con l’incertezza”, aveva dichiarato il giovane artista durante la diretta con RadioNorba. Il nuovo progetto discografico parla di “come si convive con il, e non di come se ne esce”. ...

