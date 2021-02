LIVE Tour de la Provence, Mont Ventoux in DIRETTA: inizia l’ascesa al Monte Calvo (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TAPPA DI IERI 16.24 Tejada riassorbe anche Bagioli, a una quindicina di metri Matteo Fabbro. 16.24 Intanto in testa è rimasto da solo al comando Nicola Bagioli. Tejada ha già ripreso Vermeersch. 16.23 Solo Matteo Fabbro (Bora-Hansgroe) ha reagito all’attacco sferzato dal colombianio. 16.22 Prova ad allungare Harold Tejada (Astana) ai 9 chilometri dalla conclusione. 16.21 Ion Izagirre (Astana) dà un notevole cambio di ritmo in testa al gruppo. Le pendenze cominciano a diventare più esigenti. 16.20 Si affacciano anche gli uomini della UAE-Emirates in testa al gruppo. Il lavoro è volto probabilmente ad un’eventuale azione di Andrés Camilo Ardila. 16.19 Intanto ha ceduto il leader della classifica generale, nonché vincitore delle prime due tappe: Davide Ballerini. 16.17 Accelera Florian Vermeersch ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA TAPPA DI IERI 16.24 Tejada riassorbe anche Bagioli, a una quindicina di metri Matteo Fabbro. 16.24 Intanto in testa è rimasto da solo al comando Nicola Bagioli. Tejada ha già ripreso Vermeersch. 16.23 Solo Matteo Fabbro (Bora-Hansgroe) ha reagito all’attacco sferzato dal colombianio. 16.22 Prova ad allungare Harold Tejada (Astana) ai 9 chilometri dalla conclusione. 16.21 Ion Izagirre (Astana) dà un notevole cambio di ritmo in testa al gruppo. Le pendenze cominciano a diventare più esigenti. 16.20 Si affacciano anche gli uomini della UAE-Emirates in testa al gruppo. Il lavoro è volto probabilmente ad un’eventuale azione di Andrés Camilo Ardila. 16.19 Intanto ha ceduto il leader della classifica generale, nonché vincitore delle prime due tappe: Davide Ballerini. 16.17 Accelera Florian Vermeersch ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TAPPA DI IERI 12.59 La breve corsa a tappe francese vede ad oggi il predominio di Davide Ballerini: il ciclista della Deceuninck-Quick Step ...

Diretta Terza Tappa Tour de la Provence 2021 LIVE Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della terza tappa del Tour de la Provence ...

