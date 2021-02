Lista ministri Draghi: ecco chi sono i nomi scelti. I profili (Di sabato 13 febbraio 2021) Lista ministri: Il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi è salito al Quirinale nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 12 febbraio, per sciogliere la riserva e comunicare le personalità che comporranno il suo esecutivo di “unità nazionale”. 23 i dicasteri nel complesso, 15 saranno affidati a politici, 8 a tecnici. Ultimi sondaggi Tp: la maggioranza che sostiene Draghi piace solo al 4,1% degli italiani Lista ministri senza portafoglio Federico D’Incà (Rapporti col Parlamento)Ha ricoperto lo stesso incarico durante il Conte 2, prima è stato capogruppo M5S e poi questore alla Camera Vittorio Colao (Innovazione Tecnologica e transizione digitale)Da aprile 2020 a giugno 2020 è stato a capo della Task Force nominata da Conte per elaborare le linee ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 13 febbraio 2021): Il Presidente del Consiglio incaricato Marioè salito al Quirinale nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 12 febbraio, per sciogliere la riserva e comunicare le personalità che comporranno il suo esecutivo di “unità nazionale”. 23 i dicasteri nel complesso, 15 saranno affidati a politici, 8 a tecnici. Ultimi sondaggi Tp: la maggioranza che sostienepiace solo al 4,1% degli italianisenza portafoglio Federico D’Incà (Rapporti col Parlamento)Ha ricoperto lo stesso incarico durante il Conte 2, prima è stato capogruppo M5S e poi questore alla Camera Vittorio Colao (Innovazione Tecnologica e transizione digitale)Da aprile 2020 a giugno 2020 è stato a capo della Task Forcenata da Conte per elaborare le linee ...

