Insigne | 100 gol con la maglia del Napoli | rigore perfetto contro la Juve

(Di sabato 13 febbraio 2021) Lorenzosuha sbloccato il risultato inntus. Una grandissima esecuzione con cui ha cancellato l’errore in Supercoppa Lorenzoha tagliato il traguardo dei 100 gol con ladelsbloccando la sfida con lantus su calcio di. Il capitano delha spiazzato il portiere bianconero Szczesny con una conclusione in diagonale all’incrocio dei pali. Una grandissima esecuzione con cui ha cancellato l’errore in Supercoppa. Leggi su Calcionews24.com

CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: #Insigne è il 7° a segnare 100 gol con la maglia del #Napoli, ma il primo nato in Italia - claudioruss : #Insigne è il 7° a segnare 100 gol con la maglia del #Napoli, ma il primo nato in Italia - Diego31883 : RT @OptaPaolo: 100 - Lorenzo Insigne è il settimo giocatore a segnare 100 gol con la maglia del Napoli, considerando tutte le competizioni,… - Luigi_Cennamo : RT @OptaPaolo: 100 - Lorenzo Insigne è il settimo giocatore a segnare 100 gol con la maglia del Napoli, considerando tutte le competizioni,… - crismunari86 : RT @OptaPaolo: 100 - Lorenzo Insigne è il settimo giocatore a segnare 100 gol con la maglia del Napoli, considerando tutte le competizioni,… -

Lorenzosu rigore ha sbloccato il risultato in Napoli - Juventus. Una grandissima esecuzione con cui ha cancellato l'errore in ...C'è anche la ricerca spasmodica del gol numerocon la maglia del Napoli.però deve frenare la sua ansia e giocare per la squadra Non deve però diventare un'ossessione per Lorenzo che è il ...PPREMI F5 o aggiorna la pagina per seguire il live. 33' - Contropiede del Napoli, Chiellini falcia Osimhen, la palla arriva a Insigne che calcia alto. 31' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!Lorenzo Insigne contro ogni tabù. Il capitano del Napoli ha messo a segno il rigore contro la Juventus nel match in corso al Maradona, rifacendosi per quello fallito in Supercoppa. L’arbitro ha conces ...