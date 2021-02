Insigne: «Abbiamo lottato da squadra, tutti insieme fino alla fine» (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel post partita di Napoli-Juventus, ai microfoni di Sky Sport il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Questa vittoria vi rimette in piedi in campionato. «Siamo contenti per il risultato e soprattutto per la prestazione, da squadra. Abbiamo lottato tutti insieme fino alla fine, Abbiamo giocato uno in meno perché Lozano era stanchissimo, ci siamo compattati da squadra e siamo riusciti a portare il risultato a casa» Può essere la volta giusta per riprendervi? «Spero di sì, non stiamo facendo benissimo, stiamo avendo tanti problemi, tra Covid e infortuni, non è facile, bisogna guardare avanti perché si gioca ogni 3 giorni, dobbiamo stare sereni, lavorare duro e andare avanti» Hai mostrato un gran ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel post partita di Napoli-Juventus, ai microfoni di Sky Sport il capitano del Napoli, Lorenzo. Questa vittoria vi rimette in piedi in campionato. «Siamo contenti per il risultato e soprattutto per la prestazione, dagiocato uno in meno perché Lozano era stanchissimo, ci siamo compattati dae siamo riusciti a portare il risultato a casa» Può essere la volta giusta per riprendervi? «Spero di sì, non stiamo facendo benissimo, stiamo avendo tanti problemi, tra Covid e infortuni, non è facile, bisogna guardare avanti perché si gioca ogni 3 giorni, dobbiamo stare sereni, lavorare duro e andare avanti» Hai mostrato un gran ...

Gazzetta_it : #Insigne 'Anche in 10 abbiamo lottato compatti. Il gol? Per mia moglie' #SanValentino #NapoliJuventus - _SiGonfiaLaRete : #Insigne: 'Abbiamo lottato tutti insieme fino alla fine! Gol? Ero sereno, ho la fiducia dei compagni e del mister' - matteoiadarola : @realvarriale @sscnapoli @juventusfc @Lor_Insigne @Pirlo_official Non solo abbiamo fatto sorridere il Napoli, ma fa… - PyrrhusVult : @salioto86 @realvarriale @sscnapoli @juventusfc @Lor_Insigne @Pirlo_official Fra abbiamo fatto cagare, non ci hanno… - ilnapolionline : SKY - Insigne: 'Abbiamo lottato da squadra, tutti insieme' - -